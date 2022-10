L’Hermaea Olbia c’è. Nonostante la sconfitta per 3-1, il test col Talmassons dimostra che la squadra di Dino Guadalupi ha grandi potenzialità.

A una settimana dall’inizio del campionato si può solo crescere. L'allenamento congiunto andato in scena questo pomeriggio al GeoPalace in vista del debutto nella A2 femminile di volley, che per le galluresi avverrà il 23 ottobre proprio tra le mura amiche del Geovillage contro il Club Italia, premia le friulane, a segno 25-23 nel primo set, 25-17 nel secondo e 25-15 nel terzo.

Trattandosi di un allenamento congiunto si prosegue per un altro set, che stavolta conquistano le padrone di casa 25-16. E tutto sommato, considerato che l’Hermaea è una squadra nuova di zecca e che l’avversario è invece rodato, e che prima di oggi, a differenza delle biancoblù, aveva affrontato diverse amichevoli con pari categoria, va bene così.

In campo anche la schiacciatrice argentina Daniela Bulaich, reduce dalle fatiche del Mondiale con la sua nazionale.

