Tre titoli in pochi giorni e un settore giovanile che detta il passo. L’Ariete Pallavolo Oristano mette a segno un altro successo e conquista anche il campionato territoriale Under 16 femminile, confermando un momento di forma difficile da eguagliare.

Il nuovo trionfo arriva al termine di una finale senza storia: netto 3-0 contro l’A2O Jerzu e titolo che certifica la crescita di un gruppo giovane ma già solido. In panchina, alla guida della formazione, coach Giada De Muro, protagonista di un percorso costruito con continuità e attenzione ai dettagli.

Il risultato dell’Under 16 femminile si inserisce in una stagione da incorniciare. Nei giorni scorsi erano arrivati i titoli territoriali anche per l’Under 19 maschile, guidata da Carlo Uccheddu e Stefano Lugliè, e per l’Under 18 femminile allenata da Manuel Sivori insieme a Pierpaolo Aritzu. Tre categorie diverse, stesso epilogo: primo posto.

Alla base di questi numeri c’è un progetto tecnico preciso. La società ha investito su staff qualificati e su un lavoro quotidiano in palestra che punta a trasformare il talento in rendimento. Un percorso che sta dando risposte concrete, premiando non solo la qualità tecnica ma anche la crescita complessiva delle atlete e degli atleti.

Dalla società parlano di «lavoro che paga» e di un percorso che unisce formazione sportiva e sviluppo umano. Parole confermate dai fatti: tre titoli territoriali in pochi giorni non sono un episodio, ma un segnale chiaro.

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