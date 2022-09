La Fipav Sardegna ha reso noti gli organici dei campionati di Serie C, maschile e femminile, per quanto riguarda la stagione 2022/23.

Serie C maschile. Girone unico per la C maschile, che prenderà il via il 5 novembre. Dodici le squadre in organico: Borore, Airone Tortolì, Mogoro, Sottorete Alghero, Ariete Oristano, Quadrifoglio Porto Torres, Olbia, Cus Cagliari, Sandalyon Quartu, Decimomannu e Vega Volley Dolianova.

Serie C femminile. Le venti squadre iscritte al campionato di C femminile sono state divise in due gironi da dieci. Nel girone A giocheranno Selargius 85, Audax Quartucciu, Tespiense Quartu, Sulcis Cortoghiana, Gymnos Pirri, Serramanna, Donori 2001, Sporting Su Planu, Aquila Cagliari e Nuxis. Nel girone B sono state inserite Ghilarza, Gymland Oristano, MC Sanluri, Pallavolo Sanluri, Quadrifoglio Porto Torres, Silvio Pellico Sassari, Sorso, Porto Torres Volley, Junior Volley Sassari e Ittiri. Il campionato femminile prenderà il via il 15 ottobre.

© Riproduzione riservata