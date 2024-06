L’Hermaea Olbia inizia a prendere corpo: dopo la conferma del coach Dino Guadalupi arriva quella dello scoutman Antonio D’Ambrosio, che farà parte dello staff tecnico per la sesta stagione consecutiva, settima assoluta.

«Il rapporto che mi lega all’Hermaea è dettato da un senso di appartenenza e attaccamento fondati su stima e rispetto: ci accingiamo a iniziare l'ennesimo campionato insieme, consci delle difficoltà ma sicuri di poter dire la nostra, come ogni anno», è il commento di D’Ambrosio, originario di Altamura, approdato in biancoblù nella stagione 2017/18, all’interno dello staff guidato da Pasqualino Giangrossi, e tornato in Gallura nel 2019, dopo un’esperienza in Finlandia, all’HPK.

«La conferma di Dino, considerato l’ottimo feeling che si è creato con ogni membro della società, è un tassello fondamentale per tutti noi», aggiunge il 34enne scoutman pugliese, che ricopre lo stesso ruolo nella Nazionale Italiana Giovanile. «La squadra che abbiamo in mente e che stiamo ultimando sarà come nel tipico stile Hermaea, un gruppo giovane ma con qualità indubbie. Sarà poi compito nostro, dello staff tecnico, trasformare un'idea in qualcosa di concreto: tutte le energie saranno proiettate verso questo obiettivo».

La linea è tracciata. «Non vedo l'ora di tornare e ricominciare, ma nel frattempo ricoprirò con onore il mio ruolo all’interno dello staff di due Nazionali giovanili che disputeranno gli Europei di categoria questa estate», conclude D’Ambrosio.

© Riproduzione riservata