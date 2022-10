Hermaea stasera in campo contro l’Offanengo nella trasferta della 2ª giornata del campionato di A2 femminile di volley.

Archiviato il debutto vincente contro il Club Italia, la squadra di Dino Guadalupi cerca il bis in Lombardia contro la neo promossa formazione dell’ex Trevisan, sconfitta all’esordio nel derby di Cremona e in cerca di riscatto davanti al suo pubblico.

Galluresi in forma e in fiducia ma guardinghe al cospetto di una compagine collaudata, con diversi elementi di categoria, che bada al sodo e punta alla salvezza. Hermaea rinnovata ma decisa a conquistare i playoff per il secondo anno consecutivo. “Sarà una bella sfida e cercheremo di regalarci delle soddisfazioni: ai tifosi chiedo di seguirci, perché ci servirà il loro tifo anche da lontano”, ha detto alla vigilia la palleggiatrice Ulrike Bridi.

Squadre in campo alle 18: al Pala Coim di Offanengo arbitrano Giorgia Adamo e Matteo Mannarino.

© Riproduzione riservata