In attesa di superare il mal di trasferta, valso finora zero punti, l’Hermaea Olbia torna a giocare tra le mura amiche del GeoPalace: avversario domenica, in occasione della 4ª giornata del campionato di A2 femminile di volley, la Futura Giovani Busto Arsizio, che in classifica, a quota 4, vanta un punto in più della squadra di Dino Guadalupi.

Presenta la sfida Alice Trampus, top scorer delle ultime due partite.

«Busto è una squadra molto forte, ben attrezzata, con giocatrici importanti ed esperte: in questa settimana ci siamo concentrate sul loro gioco per cercare di contenerlo e fronteggiarlo nel migliore dei modi. Vedendo come hanno giocato con Trento sarà una partita tosta, ma ce la metteremo tutta per noi e per il nostro pubblico», spiega la schiacciatrice biancoblù.

«La nostra stagione è iniziata un pochino più tardi rispetto alle avversarie, e questo ci ha portato a faticare alla prima di campionato. Ora però stiamo crescendo, sia come singoli che come squadra, e stiamo lavorando ogni giorno per trovare una maggiore intesa tra di noi», dice ancora la giocatrice triestina, classe 2004. «Abbiamo ampi margini di miglioramento, che col lavoro si vedranno sempre più. Il nostro girone sembra caratterizzato dall’equilibrio, e sono certa che, per noi, il meglio debba ancora venire».

Da segnalare tra le bustocche le ex Sofia Rebora e Bianca Orlani. Squadre in campo al GeoPalace alle 17: arbitrano Andrea Bonomo e Alessandro D'Argenio.

