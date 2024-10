Falsa partenza per l’Hermaea Olbia, che al debutto nella A2 femminile di volley cede 0-3 alla Pallavolo Concorezzo.

La trasferta sul campo della matricola brianzola riserva alla squadra di Dino Guadalupi una brutta sconfitta al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine dalle avversarie: le padrone di casa vincono il primo set 25-20, il secondo 25-21 e il terzo 25-20, recitando lo stesso copione in ogni frazione, in cui partono forte, scavano subito il solco e chiudono alla prima occasione utile.

L’undicesima stagione consecutiva in cadetteria non comincia, dunque, nel migliore dei modi per le galluresi, che commettono molti errori gratuiti e archiviano la sfida con una sola giocatrice in doppia cifra, ovvero Laura Partenio (11 punti).

Domenica tra le mura amiche del GeoPalace il calendario propone il match con l’Esperia Cremona, formazione di categoria che l’Hermaea può affrontare a caccia del pronto riscatto forte di un fattore campo che difficilmente tradisce.

