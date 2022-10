Buona la prima, nella C Silver di basket, per Olimpia, Sant’Orsola, Calasetta e Torres.

SABATO – Nei primi due incontri in calendario, giocati sabato sera, erano arrivati il successo casalingo de Il Veliero Calasetta sulla matricola Manitech Elmas (77-61) e quello dei sassaresi del Sant’Orsola sul parquet del Buk Uri, battuto 64-84. Ben cinque i tabarchini di coach Magiera a referto in doppia cifra: Werlich (16), Pipiciello (15), Zucca (14), Barreiro e Basha (11). Tra i masesi exploit di Carrucciu, arrivato a quota 21. Ai giallorossi dell’Uri non sono invece bastati i punti di Spanu (16) e Manca (15) per compensare quelli degli arancioneri Pilo (18), Cesaraccio (15), Casula (12), Basolu (13) e Puggioni (10).

“All’inizio della partita c’è stato più equilibrio, poi pian piano siamo migliorati sia nella difesa sia negli attacchi e abbiamo accumulato un buon vantaggio, alzando particolarmente il ritmo nel terzo quarto con un rapido movimento di palla e difesa solida”, ha spiegato il coach del Sant’Orsola, Giampaolo Mazzoleni. “Sono soddisfatto dei veterani e dei nuovi arrivati, c’è stato un bell’approccio e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.

DOMENICA – Nei due posticipi della domenica sera, a imporsi sono state l’Olimpia e la Sef Torres. A Quartu, mentre la Ferrini osservava un turno i di riposo, il campo dell’Antonianum è stato espugnato dai cagliaritani di coach Sulis, che hanno vinto 74-77 trascinati da Tocco (23), Frattaroli (19), Piras (11) e Arena (10), a cui i quartesi hanno risposto con Jordan (10), Musiu (14), Mattana (12), Onnis e Passa (15).

Infine è arrivato anche il successo della Sef Torres nel derby col Cus Sassari. Nel match giocato a Ploaghe è finito 80-57, già in forma Spano (20), Biolchini (12), Basoli e Desole (10), a cui gli universitari hanno risposto con Piras (10) e un incontenibile Chessa, top scorer del weekend con 28 punti.

