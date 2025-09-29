Sono Terralba F. Bellu e Tharros, tra le oristanesi impegnate nel torneo di Promozione regionale di calcio, a prendersi la scena dopo la quarta giornata di andata.

Vittoria importante in chiave classifica per il Terralba che supera la Villacidrese per 3-0. Ora i terralbesi sono in seconda posizione, assieme al Castiadas, con 2 punti di ritardo dal Guspini. L’undici allenato da Daniele Porcu sblocca il risultato dopo 10’ di gara grazie ad un rigore realizzato da Ciarniello, decretato per atterramento in area di Pitzalis. Gli ospiti premono ma Toro è attento (in particolare su Agostinelli in avvio di ripresa). Nel secondo tempo raddoppio di Cherchi, al 26’, e tris di Andrea Sanna, al 36’. La Tharros, invece, batte per 5-1 la Baunese. Avvio travolgente della giovane formazione allenata dal tandem Frongia-Pinna, con 4 reti nella prima mezz’ora. Protagonisti della gara Gianoli (tripletta personale) e Lonis (doppietta). Per gli ospiti, nel finale, segna Leite su punizione. Colpo esterno del Samugheo, a Ovodda, per 0-2. La squadra di mister Giorgio Ferraro, grazie alle reti siglate da Frau e Frongia, ottiene la seconda vittoria stagionale (entrambe in trasferta). Pareggio senza reti dell’Arborea a Uta (0-0) La Freccia Parte Montis, invece, torna a casa dall’impegno sul campo della Cannonau Jerzu con la terza sconfitta della stagione (2-1). Dopo il passivo iniziale, per i padroni di casa in rete Erriu, gli uomini allenati da Giancarlo Boi erano riusciti a pareggiare con Cancedda. Nella ripresa, ancora Erriu mette a segno il gol partita.

Nel girone B terzo successo di fila per il Bosa, con doppietta di Kaba, sul campo del Li Punti (2-5 il finale). Una vittoria che vale il terzo posto in graduatoria. Pareggio senza reti, infine, per il Ghilarza, in casa contro il Bonorva.

