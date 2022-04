Il Quattro Mori Cagliari giocherà i playoff scudetto della serie A1 femminile. Nel posticipo dell’ultima giornata della regular season ha battuto il Cortemaggiore 4-1, affianca così il Norbello al quarto posto e si qualifica in forza degli scontri diretti con la squadra del Guilcer. A Norbello, nella gara di andata, il derby terminò 3-3, nel match del girone di ritorno il Quattro Mori vinse 4-0. La formazione cagliaritana affronterà nella semifinale scudetto il Castelgoffredo, che ha chiuso la prima fase al primo posto. Gara unica in Lombardia. Il Norbello disputerà i playout con lo stesso Cortemaggiore e le quattro vincitrici dei gironi della serie A2, tra cui il Muravera. Saranno quattro le squadre ammesse alla serie A1 della prossima stagione.

All’appuntamento dell’ultima giornata, il Quattro Mori ha schierato dopo due mesi le rumene Plaian e Dragoman, protagoniste del cammino in Europe Cup, fermatosi in semifinale. Con loro Wei Jian al posto di Rossana Ferciug. Cortemaggiore ha schierato le promettenti diciannovenni Arianna Barani, numero 7 nelle classifiche italiane, e Valentina Roncallo, numero 13. La terza giocatrice in campo è Ramona Paizoni.

Al Palatennistavolo la partita era indirizzata dopo mezz’ora, con il primo punto di Dragoman su Barani, e il secondo di Plaian su Paizoni a cui ha concesso appena otto punti in tre set. Tra Wei Jian e Roncallo si è assistito a un confronto equilibrato. L’italo cinese vince il primo set, cede i successivi tre con gli ultimi due decisi ai vantaggi. Una bella partita anche tra Plaian e Barani, la rumena vince in quattro set, uno dei quali ai vantaggi, il terzo è appannaggio dell’azzurra. Il punto decisivo, quello che sancisce la qualificazione ai playoff, lo firma Dragoman, in tre set mai in discussione su Roncallo.

