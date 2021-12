Vis Artena-Arzachena si sarebbe dovuta giocare domani alle 14.30, come recupero dell'undicesima giornata del Girone G di Serie D. Non avrà luogo: nuovo rinvio, a mercoledì 5 gennaio alla stessa ora, perché gli avversari degli smeraldini sono ancora in isolamento. La partita era stata posticipata su richiesta della formazione laziale la mattina dello scorso 28 novembre, a seguito di diversi positivi al Covid-19. I padroni di casa non hanno più giocato da quel momento: sono ora quattro le partite da recuperare, fra cui quelle contro Torres e Muravera, poi domenica dovrebbero giocare col Carbonia.

Buon momento. La classifica dell'Arzachena, al netto della gara in meno, è ottima. La squadra di Marco Nappi è quinta a 23 punti, -4 dall'Aprilia secondo che non ha partite da recuperare. Ieri, sueprando per 3-1 il Gladiator al "Biagio Pirina", è arrivata la quarta vittoria consecutiva dopo quelle ai danni di Aprilia (0-1), Carbonia (1-0) e Torres (1-3). Il prossimo impegno sarà domenica pomeriggio sul campo dell'Afragolese, sesta a -1.

