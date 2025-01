La Virtus Cagliari respira, il San Salvatore Selargius si mangia le mani. Nel secondo turno di ritorno dell'A2 Femminile di basket, la Sardegna Marmi di Fabrizio Staico non stecca, e passa d'autorità in casa della Virtus Academy Benevento, fanalino di coda della categoria (67-47).

Dopo un primo periodo contrassegnato dall'equilibrio (15-14 per le biancoblù), la Sardegna Marmi è scappata prima della pausa lunga mettendo in piedi un break di 18-7. Acquisito il solido bottino di vantaggio grazie ai centri di El Habbab, Naczk e Trozzola, le virtussine hanno rinforzato la loro leadership nel secondo tempo, archiviando la pratica senza problemi.

Il successo (nono in stagione) consente alla Sardegna Marmi di salire a quota 18 punti e di consolidarsi nel vivo della zona playoff.

Seconda battuta d'arresto in fila, invece, per la Nuova Icom, che al PalaVienna sfiora l'impresa contro il Repower Sanga Milano vice capolista alle spalle di San Giovanni Valdarno (63-60). Prestazione di carattere per le giallonere, capaci di tenere la testa avanti fin dalle prime battute (+7 nel secondo quarto grazie alla tripla di Pinna) e di impensierire non poco una delle più accreditate pretendenti alla promozione. La sfida, sempre sui binari del punto a punto, si è risolta solo negli ultimi 2 minuti: il Sanga ha sfidato al tiro il San Salvatore proponendo una difesa a zona, puntualmente bucata dalle triple di Berrad e Mura. Il sogno di un nuovo colpaccio, però, è svanito a 23 secondi dalla sirena, quando Toffali ha rubato palla a Mura e ha realizzato il canestro del sorpasso Sanga. Sul ribaltamento di fronte nulla da fare per Berrad in penetrazione, e Moroni ha potuto chiudere definitivamente la contesa con due tiri liberi.

San S. Selargius-Sanga Milano 60-63

Nuova Icom Selargius: Mura 8, Berrad 8, Favre 16, Thiam 6, Ceccarelli 8, Madeddu ne, Ingenito 3, Pinna 3, Valenti ne, Porcu ne, D’Angelo 8. Allenatore Maslarinos

Repower Milano: Toffali 13, Moroni 12, Zelnyte 4, Allievi 10, Tibè 13, Nori ne, Merisio 4, Sordi ne, Cicic 7, Finessi ne. Allenatore Pinotti

Parziali: 13-11; 30-31; 47-47

Virtus Benevento-Virtus Cagliari 47-67

Virtus Benevento: Lombardi 3, Landi 12, Toffolo, Chiovato 7, Gkompetzisvili 19, Franceschini, Chiapperino 4, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli, Castagna 2. Allenatore Musco

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Peric 6, Trozzola 10, Pellegrini Bettoli, El Habbab 20, Valtcheva 9, Vargiu 7, Pasolini, Podda, Anedda. Allenatore Staico

Parziali: 14-15; 21-33; 34-52

© Riproduzione riservata