Colpo esterno della Virtus Cagliari, che apre la serie dei quarti di finale playoff di A2 Femminile con una vittoria di grande peso sul campo della Halley Thunder Matelica. Le biancoblù si impongono 68-52 contro la capolista del Girone B e si prendono subito il vantaggio nella serie.

Un risultato netto, costruito fin dalle prime battute grazie a un approccio aggressivo, capace di mettere in difficoltà una delle difese più solide del campionato. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di coach Staico ha cambiato marcia piazzando un parziale importante che ha indirizzato la gara già nel primo quarto (28-13).

Matelica ha provato a rientrare nel secondo periodo, accorciando fino al -8 nel corso del terzo quarto, ma la Virtus ha sempre mantenuto il controllo del punteggio, mostrando maturità e solidità nei momenti chiave.

Determinante la prova del gruppo: Zieniewska ha guidato l’attacco con 15 punti, ben supportata da Naczk in regia e dai contributi di Nativi, El Habbab e Tykha.

La serie si sposta ora in Sardegna: mercoledì al PalaRestivo Gara 2, con la Virtus che avrà l’occasione di chiudere i conti davanti al proprio pubblico e conquistare l’accesso alla semifinale.

Halley Thunder Matelica – Sardegna Marmi Cagliari 52-68



Parziali: 13-28; 10-9; 17-13; 12-18.

Matelica: Trzeciak 9, Bacchini 9, Gramaccioni 13, Bonvecchio 3, Pilakouta 2, Cabrini, Chiovato 5, Battellini, Lizzi, Offor 11. All. Matassini.

Virtus: Naczk 11, Zieniewska 15, El Habbab 9, Corda 8, Nativi 10, Deidda, Setzu, Pasolini, Mattera 4, Tykha 11, Pellegrini Bettoli. All. Fabrizio Staico.

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