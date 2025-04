Pesante bollettino disciplinare per l'Atletico Uri, da domenica penultimo da solo nel Girone G di Serie D. La squadra allenata da Massimiliano Paba dovrà fare a meno del centrocampista Lorenzo Melis per quattro giornate, ossia le ultime tre della stagione regolare più l'eventuale playout, così come del difensore Walter Anedda nella sfida di giovedì in casa della Paganese.

Melis è stato espulso nel lungo e contestato recupero della partita persa 1-2 domenica col Real Monterotondo Scalo. Una sfida che l'Atletico Uri stava vincendo 1-0 fino all'86', quando ha subito il pari già in inferiorità numerica (per il rosso ad Anedda, grave fallo di gioco) e il gol della sconfitta al 95', in nove contro dieci perché al 91' era stato espulso anche Stefano Napoleoni degli ospiti. Per Melis, la motivazione data dal Giudice Sportivo è «per avere, a gioco fermo, colpito con un violento pugno al volto un calciatore della società avversaria procurandogli fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca».

Sempre nei confronti dell'Atletico Uri, squalificato per due giornate il dirigente Alessandro Farris (proteste nei confronti dell'arbitro). Finisse oggi il campionato, la squadra giallorossa (penultima) sarebbe retrocessa direttamente in Eccellenza dopo quattro stagioni consecutive in Serie D. I giallorossi nel turno prima di Pasqua affronteranno la Paganese, poi il derby in casa con l'Olbia del 27 aprile e chiusura il 4 maggio sul campo dell'Atletico Lodigiani. La zona playout, occupata dalla Cos, è distante un punto.

