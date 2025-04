La serie D torna giovedì in campo per consentire a tutte le società di riposare a Pasqua. Per il girone G, sono in programma gare di grande importanza per le squadre sarde che devono vincere o comunque non perdere per centrare la salvezza.

La Cos che proprio oggi ha superato in classifica l'Atletico Uri, insediandosi al terzultimo posto in zona playout, attende il Cynthia Albalonga a Tertenia: la squadra di Antonio Carta è attesa da una gara clou di questo fine stagione e vincendo può sperare anche di raggiungere da qui alla fine del torneo una buona posizione in chiave playout.

Occasioni perse a ripetizione nell'ultimo mese con la squadra ogliastrina che ha perso sei punti, facendosi raggiungere nei minuti finali dalla Puteolana, dall'Olbia e oggi dal Savoia. Al posto dei successi, sono arrivati tre pareggi. Quindi sei punti lasciati sul terreno che oggi avrebbero portato la squadra ai confini della salvezza diretta. Sempre giovedì, l'Atletico Uri precipitato al penultimo posto in zona retrocessione, affronterà la trasferta di Pagani. L'Olbia ospiterà la Sarnese.

Il Latte Dolce giocherà sul terremo del Trastevere mentre l'Ilva è attesa nel Lazio dal Monterotondo che oggi ha fatto il colpaccio a Uri.

