L’ultima giornata dei campionati di serie A1 è stata spalmata tra lunedì e sabato. Non ci sono state sorprese clamorose, l’unica incertezza era rimasta nel torneo femminile dove mancava la quarta casella per l’accesso ai playoff. L’ha riempita il Sud Tirol che battuto, e scavalcato, il Quattro Mori al quarto posto. Quattro squadre sarde si sono qualificate alle semifinali scudetto, in calendario al meglio delle tre partite tra l’11 e il 17 maggio. Sono il TT Sassari e il Muravera in A1 maschile, Norbello e TT Sassari in A1 femminile.

Serie A1 maschile

Mercoledì la Bagnolese ha vinto a Muravera 3-0, risultato che vale la certezza del primo posto. Il Muravera tutto italiano, con la certezza del quarto posto, ha iniziato con Trevisan, subito avanti di due set con Bobocica, ma l’ex numero uno d’Italia ha vinto al quinto set. Poche incertezze per Soderlund su Cipriano e Giovannetti su Giordano.

Venerdì il Santa Tecla Nulvi ha salutato la serie A1, perdendo 3-1 a Servigliano. Entrambe le squadre si ritroveranno in A2 nella prossima stagione. Di Mongiusti il punto iniziale per Nulvi, poi le sconfitte di Costantino Cappuccio e lo stesso Mongiusti con De Saintilan, e dell’esordiente Pagano con Izzo.

Sabato il TT Sassari ha battuto il Messina 3-1 ed ha chiuso al secondo posto, a pari punti con la Bagnolese, in vantaggio per gli scontri diretti. Due punti di Lorenzo, con Amato e Stojanov, uno di Puppo con Faso, che ha rinunciato per infortunio. Cappuccio ha perso la prima partita con Stojanov.

Las Marcozzi ha perso 3-0 a Carrara e termina al quinto posto. Rossi, Chandra e Vallino Costassa sono stati battuti da Mutti, Persson e Sanchi.

Le sfide nei playoff sono Bagnolese-Muravera e TT Sassari-Messina.

Serie A1 femminile

Lunedì il TT Sassari è stato battuto 3-0 dal Castelgoffredo, sconfitte per Simon, Ortega e Ciobanu con Arlia, Szocs e Dragoman.

Mercoledì il Norbello ha avuto il via libera per tenere il secondo posto, a scapito della squadra sassarese, vincendo 3-2 a Muravera. Scatto iniziale di Kolish e Tofant, in tre set su Istrate e Seu. Il Muravera già retrocesso ha avuto uno scatto d’orgoglio con Minurri e Istrate, vittoriose rispettivamente su Trudu e Tofant, nella sfida finale ha deciso Kolish, in quattro set su Francesca Seu.

A Bolzano il Quattro Mori ha ceduto il quarto posto al Sud Tirol, vittorioso 3-0. Nulla da fare per Plaian battuta da Monfardini, Ma Hengyu e Carnovale superate entrambe al quinto da Barani e Vivarelli. Le partite della semifinale sono Castelgoffredo-Sud Tirol e Norbello-TT Sassari

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