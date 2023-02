Tutto invariato in testa al campionato di Eccellenza.

Si è completata oggi la 29esima giornata. Vittorie per Budoni e Latte Dolce che restano divise da due punti. La capolista, guidata da Raffaele Cerbone, ha piegato (3-0) il Taloro con reti di Meloni, Santoro e Satta. A Sassari, il Latte Dolce ha sconfitto (3-1) la Villacidrese con marcature di Tuccio al 25’, Scognamillo al 44’ e Cabeccia su rigore al 62’. La rete della bandiera della squadra del Medio campidano è di Muscas al 67’.

Vittoria in rimonta (3-1) dell’Ossese contro il Sant’Elena. Punti preziosi in chiave salvezza per il Monastir che ha superato (4-2) il Lanusei. Successo (2-1) anche per il Bosa contro l’Iglesias. È finita senza reti Li Punti-Tharros. Giocate ieri: Calangianus-San Teodoro 3-3, Ghilarza-Ferrini 1-0 e Nuorese-Carbonia 1-0. Ha riposato l'Arbus.

