Continua la campagna acquisti dell'Uta che sta cercando di allestire una rosa competitiva e di livello per la prossima stagione in Promozione. Uno dei nuovi arrivi è Nader Aly: si tratta di un difensore (prettamente terzino), classe 2000, con una carriera già ricca di esperienze.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio, dove ha completato tutta la trafila fino alla Primavera, Nader ha poi mosso i primi passi tra i professionisti con le maglie di Arezzo e Paganese in Serie C, accumulando minuti preziosi e maturando esperienza in contesti competitivi. La sua carriera ha poi preso una svolta internazionale: approda nella Premier Division di Gibilterra, massimo campionato del Paese, con i Glacis United, dove si mette in luce in un contesto europeo.Tornato in Sardegna, ha continuato a mettere in mostra le sue doti con Perdaxius e Decimoputzu.

Da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Uta e sarà a disposizione dell'allenatore Maurizio Podda

