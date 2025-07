È pronta a cominciare la sua nuova avventura in Sardegna Caterina Mattera, rinforzo nel reparto lunghe della Virtus Cagliari per la stagione 2025/2026 di Serie A2 femminile. Pivot classe 2001, originaria di Lacco Ameno (Ischia), Mattera arriva dopo l’ultima annata vissuta a Vicenza, dove ha chiuso con 169 punti e 191 rimbalzi in 26 partite.

«Arrivo con sensazioni molto positive – racconta –. Per me sarà un ambiente nuovo, ma ne ho sentito parlare come di un contesto familiare, dove si lavora bene e con serenità».

Alta 184 cm, cresciuta nel vivaio di Battipaglia e con esperienze in A2 anche a Pistoia, Roseto e appunto Vicenza, Mattera porta in dote solidità sotto canestro, affidabilità difensiva e una naturale propensione al lavoro di squadra. Ha fatto parte del roster della Nazionale sperimentale Under 23 e del gruppo azzurro 3x3.

«Voglio portare con me tutto ciò che ho imparato nella scorsa stagione – aggiunge – e fare un ulteriore passo in avanti insieme alla Virtus. La mia motivazione è altissima».

Fuori dal campo, Caterina studia economia e management dello sport dopo la laurea in scienze motorie, ama viaggiare e non nasconde l’orgoglio per le sue radici: «Sono molto legata alla mia famiglia e alla mia terra. Proprio per questo venire a vivere in Sardegna per una stagione mi fa sentire a casa, seppure distante: da isolana a isolana».

Conosce già una delle sue nuove compagne, Mounia El Habbab, con cui ha condiviso un’esperienza passata, ma ha le idee chiare anche sul gruppo che troverà: «Non conosco molto le altre ragazze, ma ho seguito la Virtus nei playoff e mi ha colpito la determinazione e la coesione della squadra. Mi è sembrata una realtà che vuole continuare a crescere, e questo mi dà ancora più voglia di far bene».

L’avventura inizierà ufficialmente a fine agosto, ma la giocatrice campana è già pronta: «Non vedo l’ora di iniziare, di entrare in palestra e toglierci, insieme, tante soddisfazioni».

