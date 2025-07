Iglesias ospita la nona edizione del The Night of Super Fight 9, la principale manifestazione di muay thai in Sardegna. L'appuntamento è per sabato alle 20.30, negli spazi esterni della palestra n° 2 di via Toti: a organizzare la palestra Alias Gym di Alessandro Alias, uno dei nomi di spicco del muay thai nell’Isola.

Il logo ufficiale del The Night of Super Fight 9

Sarà una serata ricca di incontri: fra questi spicca quello per la conquista del titolo italiano Wbc, tra Matteo Zucca (atleta "di casa", in quanto appartenente all'Alias Gym) e Luca Buonamico (Team Tagliente). Previsti anche altri diversi combattimenti a livello nazionale e internazionale, in una serata in cui a Iglesias si concentrerà il clou della disciplina.

La serie di eventi legati alla manifestazione sarà anticipata dalla cerimonia del peso ufficiale, che si svolgerà domani (venerdì 18) alle ore 19 al suggestivo Pozzo Sella, situato all'interno della storica miniera di Monteponi a Iglesias. Poi sabato i combattimenti, con tanti atleti che da tempo si preparano per questo appuntamento di valore.

La prima edizione del The Night of Super Fight risale al 2006, quando un giovanissimo Giorgio Petrosyan aveva combattuto per la sua prima cintura mondiale di muay thai contro il forte Francese Jonny Tancray, vincendo per KOT alla 4‭ᵃ ripresa. Si trattò di una serata storica per gli sport da combattimento in Italia e non solo, vista la carriera fantastica di “The Doctor” decretato all'unanimità il fighter italiano più forte di sempre.

