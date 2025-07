Un "Jolly" per Dinamo Lab. Con questo soprannome è conosciuto in tutta Europa il plurititolato Giulio Maria Papi, centro della Nazionale italiana di basket in carrozzina da un decennio, classe 1994.

La sua carriera inizia nel vivaio del Santa Lucia Roma, dove mette subito in bacheca Scudetto (sia giovanile che senior) e Coppa Italia. Approda poi alla UnipolSai Briantea84 Cantù: 7 Supercoppe italiane, 7 Coppe Italia e 5 Scudetti.

Nel 2022 inizia la sua avventura all’estero con il club spagnolo Bidaideak Bilbao BSR, dove continua a crescere e a mettersi in mostra anche in campo internazionale. Nel 2023, con la squadra basca, vince la Copa del Rey, viene eletto MVP del torneo e inserito nel miglior quintetto della competizione.

Uomo squadra e grande comunicatore, Giulio Maria Papi spiega: "Essere l’unica realtà in Italia ad avere tutte e tre le categorie del basket nella massima serie dice molto sulla professionalità, sull’ambizione e sulla voglia di crescere che anima la Dinamo.Ho parlato con coach Foden e ho percepito in lui grande consapevolezza, oltre a metodi di lavoro davvero interessanti. Sono molto curioso di scoprire il suo approccio alla partita e la sua visione tattica. L’obiettivo è quello di arrivare in finale: è difficile, ma concreto. Sono certo che lavoreremo al massimo per riuscirci".

