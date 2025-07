Bonorva scatenato: tesserati il centrocampista Luca Tedde, ex Latte Dolce e Uri, Vittorio Spanu, ex Usinese, Luigi Solinas, proveniente dal Galtellì, il difensore Claudio Gallotta (2007 cresciuto nel Latte Dolce), l’esterno Alessandro Pusceddu, ex Taloro Gavoi, il bomber Michele Chelo, ex Usinese, Ossese, Fertilia e giovanili di Torres e Cagliari e il centrocampista Samuele Pinna, ex Ossese, Uri e Torres. Confermati Angelo Brizzi, Matteo Sanna, Amadou Camara e Luigi Zappareddu. L’ex Tharros Lorenzo Manzato si accasa col Terralba. L’Ozierese conferma il capitano Salvatore Apeddu e tessera il portiere Gabriele Mereu.

Hanno firmato per l'Usinese gli attaccanti Victory Igene, Fabio Lauria e Alessio Grassi, il portiere Pietro Tanca, i centrocampisti Ivan Coradduzza e Francesco Bianco, ed il difensore Diego Gabriel Giachero.

