Il derby è della Ferrini. L’Amsicora perde 2-0 e perde anche il primato della serie A1 femminile. La Ferrini invece balza al terzo posto e questa è una vittoria che vale doppio nella corsa alla Top Level della prossima stagione. Una partita come sempre vibrante, rimasta aperta sino alla fine, con l’Amsicora che solo nell’ultimo quarto ha stretto d’assedio le avversarie, sinchè non è rimasta sulle gambe nonostante la doppia superiorità numerica degli ultimi minuti.

La gara. La Ferrini è partita in modo aggressivo, togliendo ogni centimetro di spazio all’Amsicora, che sorpresa da tanta veemenza ha tardato a organizzarsi. Nel frattempo le ragazze di Alacid sono passate in vantaggio al 19’ con una rete di Cabrejas. Raddoppio al 26’, primo corto della partita, Barbera non sbaglia e fa 2-0. Lo svantaggio scuote l’Amsicora, che batte due corti e tra le due esecuzioni (sbagliate), Piras compie il primo intervento su Khilko. La difesa della Ferrini è dispendiosa, troppi cartellini gialli costano il rosso a Mucelli e Sambenedetto. L’Amsicora preme, tutte le giocatrici sono dentro l’area piccola, ma non si passa. E negli ultimi minuti la Ferrini si rianima e sciupa un contropiede e quattro corner corti.

A1 Maschile. La Ferrini non si ferma, Vince 2-1 anche a Reggio Emilia contro Città del Tricolore seconda in classifica. Un successo che vale la certezza matematica dei playoff scudetto. Allo svantaggio iniziale è seguita la rimonta siglata da Ojeda su corto, e Fois.

L’Amsicora non gioca contro il Cus Pisa, che non si presenta a Ponte Vittorio. Avrà partita vinta 3-0. La squadra del Vice Presidente Federale aveva chiesto, martedì, il rinvio della partita a sabato 14, richiesta non accolta dall’Amsicora. Il giorno dopo sarà infatti impegnata in Coppa Italia a Villar Perosa. La coppia arbitrale, con sorpresa, ha preso atto dell’assenza del Cus Pisa. Ora la squadra cagliaritana è virtualmente al secondo posto, sorpassando Città del Tricolore, guarda caso, la squadra dell’altro Vice Presidente Federale.

Il Cus Cagliari è stato battuto a Roma dal Butterfly per 3-2. Una sconfitta onorevole, e una partita combattuta, segnata dalla doppietta di Nasr.

Sconfitto anche l’HT Sardegna, al “Maxia” l’HT Bologna si è imposto 2-1. Dopo il doppio vantaggio bolognese Paziuk ha riaperto la partita ma non è bastato.

