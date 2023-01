Il Villasimius allunga, il Barisardo agguanta l'Arborea al primo posto del girone B. Nel gruppo C, è gran bagarre col Tempio primo, inseguito ad una lunghezza da Stintino, Bonorva e Usinese. Il campionato di Promozione si infiamma.

Nel gruppo A è comunque il Villasimius a dimostrare la sua forza. Approfittando dell'ennesima sconfitta del Guspini, la squadra di Antonio Prastaro a portato a sei punti in distacco dalle seconde (Guspini e Castiadas). Il Villasimius argentino non conosce sosta anche se Prastaro predica umiltà. «Siamo solo a metà strada: dobbiamo dare ancora tantissimo per poter arrivare all'Eccellenza: i ragazzi lo sanno».

Il Castiadas ha agguantato il secondo posto grazie al successo per 4-1 sul La Palma. La squadra di Dessì gioca alla grande, sta presentando un Mirko Onano in gran spolvero (due gol anche ai cagliaritani), ma rimpiange alcuni pareggi di troppo che hanno finora frenato la sua corsa. «Siamo comunque soddisfatti – dice il presidente Mauro Vargiolu -: il campionato non è ancora finito. Noi stiamo anche costruendo il futuro».

Nel girone B è costato caro all'Arborea il pari casalingo contro l'Abbasanta. Con la squadra oristanese agganciata al primo posto dal fortissimo Barisardo. Un girone tutto da giocare. Come il gruppo C dove il Tempio continua a vincere. Il guaio per i Galletti è che anche gli inseguitori non perdono un colpo.

