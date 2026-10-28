Ritorno a casa per Marcello Guerriero. A distanza di nove anni dall’ultima esperienza alla guida della squadra del suo paese, il 61enne allenatore torna sulla panchina del Perdasdefogu.

Una scelta di cuore e di esperienza per provare a risollevare una situazione critica: i biancoblù sono ultimi in classifica nel girone C di Seconda categoria con appena 1 punto in 5 gare. Guerriero è reduce dalla stagione all’Idolo, dove era stato chiamato come figura di grande esperienza nel panorama calcistico sardo.

Un’avventura ad Arzana chiusa anzitempo con l’esonero. Per lui si tratta di un ritorno carico di significato: conosce bene l’ambiente, il paese e le dinamiche del calcio ogliastrino, dove ha costruito gran parte del suo percorso trentennale tra panchine come Cannonau Jerzu, Baunese, Castor e Ulassai.

Missione salvezza ora: rimettere in carreggiata un Perdasdefogu che deve ritrovare punti, fiducia e identità. Guerriero subentra al dimissionario Giorgio Mameli.

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