Il Valledoria vince a Ottava per 1-3 e vola in solitudine in vetta al quarto girone della Prima categoria staccando l'Ittiri battuto per 2-3 in casa dal Ploaghe.

Un risultato a sorpresa con l'Ittiri raggiunto al secondo posto anche dal Lanteri e dallo Stintino, a 10 punti, due sotto la vetta della classifica. Oggi sono quindi quattro le squadre racchiuse in appena due punti. Domenica prossima da seguire con attenzione Valledoria-Malaspina, Porto Torres-Stintino, Ploaghe-Lanteri e Olmedo-Ittiri.

Le curiosità del girone: le prime sette hanno tutte perso una gara. Quella che ha vinto di più è la capolista Valledoria con quattro successi. L'attacco più prolifico è quello del Lanteri con 15 gol. La difesa più battuta è quella del Ploaghe e del Malaspina, con 13 gol subiti.

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