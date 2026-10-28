Tavolara vola in vetta al girone G della Prima categoria. Il Golfo Aranci non molla e resta sulla sua scia a tre punti di distacco.

Domenica scorsa in vetta non è cambiato nulla con le due squadre, entrambe vittoriose per 4-0: il Tavolara ha inflitto una quaterna secca all'Abbasata, il Golfo Aranci ha fatto altrettanto a Ghilarza. Non mollano le inseguitrici, a 12 punti.

La Corrasi ha battuto il Supramonte per 1-0, l'Oschirese vittoriosa a Bottida per 1-3. In questo girone l'unica squadra ad aver sempre vinto è il Tavolara. Non ha mai vinto e neppure mai pareggiato la Lulese, ultima a zero punti.

Il Tavolara vanta l'attacco più prolifico con 17 gol. Il Silanus ha l'attacco più debole con appena tre reti fatte. La Lulese ha subito 16 gol, la difesa più battuta del girone.

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