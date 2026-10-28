Prima categoria, girone B: Verde Isola e Sadali ancora a braccetto in vetta alla classificaIl Sadali ha pareggiato sul campo della Gialeto, penultima in classifica
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Verde Isola e Sadali non vanno oltre il pari nelle gare giocate domenica scorsa, ma restano sole al comando del girone B della Prima categoria con cinque gare giocate.
Il Sadali ha pareggiato sul campo della Gialeto, penultima in classifica. La Verde Isola di Carloforte ha pareggiato a Gonnosfanadiga al termine di una gara incerta sino alla fine. In vantaggio di due reti, la squadra di Melis è stata raggiunta in fase di recupero dal Gonnosfanadiga ora terzo a due punti dal tandem di testa assieme al Tonara.
Quattro squadre insomma racchiuse nello spazio di due punti. Una classifica cortissima con squadre come Decimoputzu, Furtei, Freccia Mogoro e Isili chiuse in un fazzoletto alle spalle delle prime quattro. In coda non riesce a far punti la Sanverese che finora ha perso tutte le cinque gare giocate, realizzando appena tre reti e subendone 25.