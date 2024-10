Appuntamento per venerdi primo novembre a Villacidro, presso il campo sportivo comunale di Via Parrocchia, dove si terrà il Memorial di Calcio giovanile riservato alla categoria giovanissimi, in memoria di Remigio Nonnis, Angelo Ortu e Vincenzo Pia, straordinari dirigenti della Villacidrese Calcio, figure importanti per la società presieduta oggi da Matteo Marrocu, che hanno scritto pagine indelebili nella storia gialloblu.

Chi è stato tra i padri fondatori di quella che fu la “madre” della Villacidrese che tutti conoscono oggi, chi si è stato tecnico della Juniores Nazionale oppure c’è chi è stato segretario del settore giovanile.

Il ricordo ed il rispetto di chi non c’è più, di chi ha dato tutto sé stesso con passione ed abnegazione per la maglia della Villacidrese e per i suoi ragazzi, sono i valori da tramandare e trasmettere ai giovani d’oggi. Parteciperà all’evento l’under 13 del Cagliari Calcio. Alla fine del torneo, premiazioni di rito e rinfresco rivolto a tutti partecipanti.

