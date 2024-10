Un nuovo weekend è alle porte e anche il calcio regionale si prepara per una nuova tornata di gare. Promozione ed Eccellenza scenderanno in campo, tra sabato e domenica, per dare spettacolo ai propri tifosi. Destino che spetta anche alla Villacidrese, squadra militante in Promozione Girone A che domenica alle 16, davanti al pubblico casalingo, affronterà l'Orrolese.

La compagine del presidente Marrocu è sicuramente una delle favorite del campionato. Il mercato estivo ha portato alla corte del tecnico Incani giocatori dal grosso calibro come Mauro Ragatzu, Carlos Mboup, Matteo Saias, Fabio Toro e Pierluigi Porcu. Per le concorrenti al salto di categoria non ci sarà vita facile e i risultati finora ottenuti parlano chiaro: tre vittorie su quattro incontri disputati, una sola sconfitta e mirino ben puntato sull'Eccellenza. E di questi obiettivi stagionali ne sono ben consapevoli tutti i giocatori giallocelesti. «È inutile nasconderci: la squadra è stata costruita per disputare un campionato di vertice, anche se questo non sarà facile», commenta il difensore Pierluigi Porcu sui propositi per questa annata. «Troveremo tante squadre attrezzate come la nostra e altre formate da giocatori che stanno assieme da tanti anni e sono super organizzate».

Il centrale è uno degli uomini più "navigati" della squadra di Villacidro e, dall'alto della sua esperienza, sa bene che niente nel calcio è mai scontato: «In cinque campionati disputati in Promozione ho avuto la fortuna di vincerne tre e arrivare due volte secondo, quindi conosco benissimo le difficoltà e le insidie che nasconde questa competizione. Non ci sarà una squadra che "ammazzerà" il campionato come successo l'anno scorso col Monastir, ma saranno i dettagli a fare la differenza, a far sì che i valori vengano spostati o da una parte o dall'altra».

Niente e nessuno, quindi, va sottovalutato. Ogni match è una sfida a sé e l'attenzione non può mai calare. La concentrazione dev'essere sempre massima, per evitare quanto più possibile i passi falsi. «Domenica affronteremo l'Orrolese, un'ottima squadra che ci ha già messo in difficoltà qualche settimana fa in Coppa Italia, allenata da un mister preparato e che merita più dei punti che ha in classifica. Noi arriviamo da due vittorie importanti che hanno cancellato parzialmente la bruttissima sconfitta con l'Arborea. Potremo avere la meglio solo se dimostreremo tanta utilità e avremo tanta fame di vittoria», ha concluso il numero 5 gialloceleste.

