Dopo 6 partite di campionato 4 vittorie e 2 sconfitte, 9 gol fatti e altrettanti subiti. Per la Villacidrese ora testa alla prossima di campionato in casa: domenica arrivano i cugini del Guspini per il derby. Il tutto dopo un’estate, quella appena trascorsa, ricca di impegni. A fine giugno un sentito memorial in ricordo di Salvatore Mocci, figura storica della società gialloblù che è venuta a mancare, ha inaugurato il nuovo manto in erba sintetica e sancito il definitivo ritorno a casa. A luglio inizia il calciomercato e per la nuova stagione il presidente Matteo Marrocu ha scelto come uomo mercato il direttore sportivo Gianluca Pittau (avevano già lavorato insieme portando la Villacidrese dalla seconda categoria all’eccellenza).

Il tecnico è Renato Incani, confermato, cosi come il preparatore atletico Samuele Trincas e il fisioterapista Massimo Rossi, mentre il “nuovo” preparatore dei portieri Eugenio Nocco (anch’egli aveva già lavorato in società). La squadra ha subito un’ovvia rivoluzione, per un capitano che lascia dopo 4 stagioni (Salvatore “Totò” Bruno) ce ne sono due si fanno trovare pronti: Matteo Cirronis e Luca Muscas, “canterani” e capitani del presente ma anche del futuro.

Capitolo nuovi arrivi (e ritorni): Fabio Toro (portiere - Castiadas) e Pierliugi Porcu (difensore – Monastir) sono uomini spogliatoio con esperienza da vendere; Manuel Piras (attaccante - Terralba Francesco Bellu) e Gianmarco Paulis (centrocampista – Monastir) sono giovani forti che ritornano mentre Matteo Saias (difensore – Monastir), Carlos Mboup (attaccante - Castiadas) e Valentin Ghimici (portiere – Sant’Elena) gli altri giovani e forti. Non poteva mancare la ciliegina sulla torta, eccola: Mauro Ragatzu (attaccante – Monastir), capocannoniere dello scorso campionato di promozione.

Ad agosto è partita la preparazione atletica ma c’è stato anche un altro evento: “La festa dello Sport”, tenuta in piazza a fine mese per presentare la squadra ai tifosi (ma anche il settore giovanile e il calcio a 5). A settembre si inizia a far sul serio, parte la Coppa Italia in formato triangolare: Villacidrese, Guspini e Orrolese. Le partite finiscono tutte in parità, Orrolese eliminata per differenza reti, Villacidrese e Guspini allo spareggio (come da regolamento del comitato regionale). Alla “monetina” stile Italia-Cecoslovacchia di Euro ‘68 ha vinto proprio il Guspini, volato agli ottavi. Per la Villacidrese ora c’è il campionato, con l’obiettivo di essere protagonista.

