Sembra avviata a una soluzione la crisi societaria che si era aperta al Castiadas con le dimissioni del presidente Mauro Vargiolu, rientrate dopo un incontro organizzato al Comune dal sindaco Eugenio Murgioni.

Al vertice sono stati convocati gli imprenditori e alcuni ex dirigenti che hanno segnato la storia di questa squadra, che vanta diverse stagioni giocate in Eccellenza e in Serie D. Da alcuni anni, il Castiadas gioca in Promozione.

Il sindaco Murgioni e i presenti hanno assicurato il loro impegno per la causa, col presidente che momentaneamente è rientrato assicurando anche l'iscrizione della squadra al campionato.

