In vista c'è la semifinale della Coppa Italia il 22 febbraio contro l'Arborea, ma il dubbio è pesante: ci sarà anche Momo Cosa, il 27enne prolifico attaccante esterno che da qualche settimana parrebbe essere fuori rosa? In casa Verde Isola, club tabarchino che l'anno scorso ha stravinto il campionato di Prima Categoria e quest'anno galleggia invece in posizioni di media classifica dopo un inizio incoraggiante, il quesito è lecito perché da diversi giorni il presidente Giuseppe Buzzo si ritrova a gestire una situazione complicata: vede al centro l'esterno alto originario di Carbonia che, con i suoi 11 gol, ha confermato pure in questa stagione di essere un giocatore di categoria ben superiore alla Promozione (e difatti ha calcato i campi dell'Eccellenza e della Serie D).

Degli attriti (ma forse nulla di irrisolvibile) lo stanno tenendo fuori da almeno 2-3 settimane. Il presidente è realista, ma non pessimista: «Io sovrintendo a tutto - afferma - ma per la risoluzione dei problemi voce anche allo spogliatoio e al mister: io caso mai mi limiterò a prendere atto come farebbe un notaio delle decisioni che matureranno».

Nulla dunque sarebbe compromesso, ma la situazione esattamente facile non sembra essere. E le scadenze incombono: il campionato subito, e a fine febbraio la semifinale di Coppa Italia che appare decisamente alla portata della Verde Isola.

