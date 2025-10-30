La prima soffertissima, ma altrettanto meritata, vittoria in campionato, permette alla Verde Isola di guardare alla Prima categoria con più serenità in attesa del derby di sabato prossimo in casa dell'Antiochense. Domenica scorsa, infatti, il club tabarchino guidato in panchina da questa stagione dall'esperto tecnico Alberto Melis, ha dovuto penare sino al 93' per avere ragione 2-1 della Don Bosco Fortitudo.

Una maledizione che si stava trascinando da inizio stagione, fra sconfitte e pareggi, infortuni, sfortuna e decisioni arbitrali discutibili, che stavano iniziando a minare le condizioni di una formazione molto forte.

La Verde Isola ha un'ossatura che deriva dallo scorso campionato a cui il presidentre Giuseppe Buzzo e l'allenatore Melis sono riusciti a dare ulteriore spessore con acquisti mirati. Ma i risultati non arrivavano: «Abbiamo sempre professato calma a pazienza - ha più volte sottolineato Alberto Melis - perchè la squadra creava una quantità notevole di occazioni da rete ed era solo questione di sbloccarsi».

Sabato pomeriggio i carlofortini affronteranno in laguna il derby sulcitano contro l'Antiochense, che invece è partito con risultati più confortanti.

