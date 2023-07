Conclusa anche la quarta prova del campionato, organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana, Vento de L’Alguer 2023, XX Trofeo MACI e IV memorial Ing. Antonio Frulio.

In mare 18 barche in categoria ORC, 9 per le derive e 14 barche in veleggiata.

Nella categoria ORC SPI il primo all’arrivo è stato 55 BD DJOURDAN con al timone Franco Canu, equipaggio al quale è andato il trofeo offerto da Mare Club D’Italia Circolo Nautico di Alghero.

Nella categoria ORC NO SPI prima L’ALTRA LUNA timonata da Brunello Dessì.

Per quanto riguarda i J 24 prima all’arrivo VISPA TERESA timonata da Pietro Garroni.

Per le derive Laser primo Bruno Masala e per gli ILCA 4 Eros Bardino.

Nella categoria veleggiata per le imbarcazioni sotto i 10 mt. prima ALGA timonata da Silvio Ibba e per le imbarcazioni oltre 10 metri NARANJIA timonata da Carlo Camassa.

Gli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione sono stati premiati dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais con i rappresentanti della Lega Navale di Alghero.

La signora Maria Angela Corrias, moglie dell’Ing. Frulio al quale è intitolato il memorial, ha premiato Mattias Bardino, in quanto il più giovane regatante nella classe derive, con la motivazione che il premio possa essere da incentivo a continuare in questa disciplina e spingere altri giovani ad iniziare questo sport.

Alla cerimonia per un saluto e uno scambio di doni con gli equipaggi dei Germans Catalans sono intervenuti il comandante del Porto Biagio Semeraro, il comandante della Compagnia di Alghero della Guardia di Finanza Capitano Simone Scibelli, il presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras oltre che il responsabile culturale della delegazione del Governo catalano in Italia, Joan Elias Adell. Per il Mare Club D’Italia Circolo Nautico di Alghero c’erano il presidente Antonello Farris e il vicepresidente Nunzio Demeglio.

Alla cerimonia è seguito un rinfresco nello splendido giardino di Villa Mosca.

Il prossimo appuntamento è per sabato 9 e domenica 10 settembre per la regata Alghero/Bosa/Alghero valida per la 5° e 6° prova del campionato.

Nel frattempo non si fermano le regate: il 22 e 23 luglio nel Golfo di Alghero si potranno nuovamente ammirare le barche di vela latina, infatti in quel fine settimana si disputerà il Campionato Zonale di Vela Latina “RE DI SARDEGNA 2023” organizzato dalla Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana.

© Riproduzione riservata