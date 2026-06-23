Sui campi del “Renato Sirigu” è iniziata la seconda edizione del Torneo Giovanile organizzato dall’Asd Polisportiva Senorbì. La manifestazione, che si svolge ogni giorno fino a sabato 27 giugno, vede protagonisti centinaia di bambini e ragazzi pronti a sfidarsi all’insegna dello sport, del divertimento e della crescita personale. Al torneo partecipano 25 società del territorio e dell’area metropolitana di Cagliari, tra cui Polisportiva Senorbì, Assemini, Asseminese, Havana San Basilio, Virtus Furtei, Club San Paolo, Selargius, Isili, Sestu, CUS Cagliari, Atletico Sanluri, Ferrini Quartu e molte altre realtà del calcio giovanile.

Per una settimana il campo sportivo senorbiese sarà il punto di riferimento per famiglie, tifosi e appassionati, chiamati a sostenere i giovani talenti in un clima di festa e condivisione. Fair play, amicizia, rispetto e spirito di squadra sono i valori che accompagnano l’evento. «Un torneo, una passione, un ricordo che resta» è il motto della manifestazione, che si conferma uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’estate nel territorio.

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