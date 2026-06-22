Calcio a 7, ad Arborea prende il via la "Bobo Cup"Il 9 luglio le semifinali e il 10 la finalissima
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Al via domani, ad Arborea, la “Bobo Cup”, il torneo notturno estivo di calcio a 7, organizzato dall’Unione Sportiva Arborea, in ricordo di Roberto "Bobo" Costella, grande sportivo di Arborea e venuto a mancare prematuramente.
Da martedì 23 giugno al 10 luglio, nel campo ricavato all’interno della stadio “Gino Neri”, saranno 8 le squadre a partecipare, divise in due gironi. Dal 23 giugno al 3 luglio, con gare di sola andata, le partite di qualificazione. Il 6 e 7 luglio le partite dei quarti di finale. Il 9 luglio le semifinali e il 10 la finalissima.