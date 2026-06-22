Stop, nelle ore più calde della giornata, ai lavori che si svolgono in condizione di particolare esposizione al sole. Lo prevede una ordinanza della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha effetto immediato e resterà in vigore fino al 31 agosto: il blocco dalle 12,30 alle 16 – ma a certe condizioni – interessa i comparti agricolo, florovivaistico, edile e impiantistico.

Il divieto si applica esclusivamente nei giorni in cui la piattaforma Worklimate segnala, per le ore 12, un livello di rischio "alto" per stress da calore.

La misura interessa l'intero territorio regionale ed è finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante i periodi di caldo intenso.

Sono esclusi dal divieto gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità svolti da pubbliche amministrazioni, concessionari di servizi pubblici e relativi appaltatori, compresa Forestas. In questi casi resta comunque obbligatorio adottare tutte le misure organizzative e di prevenzione previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La Regione ricorda inoltre che il mancato rispetto dell'ordinanza può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 650 del Codice penale (arresto fino a tre mesi o ammenda di 206 euro), salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

(Unioneonline)

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