Si chiude a Piacenza, con il rammarico di una sconfitta per 2-1, la straordinaria cavalcata degli Allievi Under 17 della Ferrini Cagliari nei playoff nazionali di categoria. Sarebbe però riduttivo soffermarsi soltanto sul risultato finale: quella scritta dai blucerchiati è una delle pagine più belle della storia recente della società.

Il cammino verso i vertici del calcio dilettantistico giovanile italiano era iniziato con la conquista del titolo regionale, un traguardo già di per sé prestigioso. Da lì, la squadra ha affrontato la fase nazionale dimostrando solidità, carattere e qualità.

Nel girone A della prima fase dei playoff, i sardi hanno imposto il proprio valore fin dall'esordio, superando con un netto 2-0 il Lascaris, campione del Piemonte, grazie alle reti nella ripresa di Arisci e Palazzo. Nell'ultima e decisiva sfida contro il Villa Valle, campione della Lombardia, la Ferrini si è trovata in svantaggio ma non ha mai smesso di crederci. Il gol di Podda, arrivato nei minuti finali, ha regalato un pareggio preziosissimo, sufficiente per conquistare il primo posto nel girone davanti alle formazioni piemontese e lombarda.

La qualificazione ha aperto le porte al triangolare di semifinale contro Piacenza e Cjarlins Muzane, l'ultimo e durissimo ostacolo sulla strada verso il titolo nazionale. Proprio contro il Piacenza, al termine di una gara intensa e combattuta, si è fermato il sogno della Ferrini, sconfitta per 2-1 nonostante l'ennesima prova di carattere, organizzazione e qualità.

Già dopo la qualificazione alle semifinali, il responsabile della sezione calcio, Pietro Caddeo, aveva sottolineato quanto fosse emozionante vedere questi ragazzi competere alla pari con alcune delle migliori realtà nazionali. Un pensiero che oggi, dopo l'eliminazione, assume un significato ancora più profondo: il valore di questa stagione non si misura esclusivamente nel risultato finale, ma nel percorso compiuto, nella crescita del gruppo e nella capacità dimostrata di confrontarsi ad armi pari con le migliori squadre d'Italia. <Ai ragazzi, allo staff tecnico, alla dirigenza e a tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario percorso va il più sincero ringraziamento della società. Avete conquistato un titolo regionale, portato la Ferrini Cagliari tra le eccellenze del calcio dilettantistico giovanile nazionale e scritto una pagina che resterà impressa nella storia blucerchiata. Un'impresa che merita di essere ricordata e che rappresenta un punto di partenza per il futuro>.

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