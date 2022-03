Vola sempre più in alto l'Ossese: dopo la vittoria della Coppa Italia sarda domenica scorsa è arrivato il primo posto nel campionato di Eccellenza, anche se Ilva e Ferrini, in caso di vittoria nel recupero, potrebbero in teoria superare i bianconeri. Ma per l'Ossese non non è tempo di calcoli. Domani pomeriggio la squadra sarà a Civitavecchia, contro la blasonata squadra locale, nella gara di andata degli ottavi di finale Coppa Italia Eccellenza ( ore 15 stadio Tamagnini). Un impegno che la squadra allenata da Giampiero Loriga intende onorare al massimo, anche perché la vittoria ( e un eventuale piazzamento di rilievo ) nella fase nazionale della competizione potrebbe essere la seconda porta per raggiungere la serie D. Ieri sera la squadra ha effettuato un allenamento di rifinitura al Walter Frau.

Squadra al top. L'ambiente è carico, la squadra in gran forma, fatto del resto dimostrato ampiamente domenica scorsa a Guspini con un secco 3-0. “I ragazzi stanno bene e siamo in un ottimo momento - chiosa il tecnico Giampiero Loriga -. Ora dobbiamo sapere gestire gli impegni ravvicinati. A Civitavecchia sarà ancora battaglia. Ma ci siamo abituati”. L'allenatore bianconero ora ha a disposizione anche il centrocampista Mirko Delrio, reduce da un infortunio al ginocchio. “È in buone condizioni, ma ovviamente deve raggiungere una forma fisica ottimale per disputare le gare ufficiali”, precisa Loriga. La compagine, comunque vada, ha raggiunto il picco più alto della sua lunga storia calcistica.

Il sogno. La società vuole però continuare il sogno. “Non solo campionato, noi teniamo moltissimo alla Coppa - afferma il direttore sportivo Antonello Ibba -. Andiamo infatti a Civitavecchia per conseguire un risultato positivo, per giocarci tutto nel ritorno di Ossi del 16 marzo”.

I laziali. Sono attualmente al quarto posto in graduatoria nel girone A di Eccellenza laziale. A 11 punti di distanza dalla capolista Pomezia. Domenica scorsa il Civitavecchia è stato sconfitto 1-0 in trasferta a Vignanello, contro la locale Favl Cimini. Quindi per i laziali proseguire il cammino in Coppa Italia è un obbiettivo basilare.

La gara sarà diretta dalla signora Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto.

© Riproduzione riservata