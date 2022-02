Nuova tegola per il Carbonia: la partita del 6 febbraio contro l'Afragolese si giocherà sì allo Zoboli di Carbonia ma quasi certamente a porte chiuse per un problema relativo alla balaustra della Tribuna centrale. Come segnalato ieri dalla dirigenza mineraria alla Lega nazionale Dilettanti, il club è in attesa del collaudo della balaustra della struttura che potrebbe ospitare circa 1000 spettatori ma a tutt'oggi non è ancora avvenuto. "In assenza - scrive il presidente Federico Cinus - dovremmo giocare a porte chiuse la gara in calendario alle 14.30 del 6 febbraio contro l'Afragolese". Una beffa per i minerari dopo il rientro allo Zoboli dopo un anno due mesi di attesa e dopo una ingente attività di sistemazione dell'impianto in larghissima misura condotto da operaio ingaggiati dal club, tant'è che lo stadio ha almeno internamente cambiato volto.

