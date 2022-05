Entrano nel vivo i campionati regionali di basket con le fasi finali.

B femminile. La Iannas Virtus Cagliari inizia oggi la sua avventura negli spareggi nazionali. Alle 20, infatti, se la vedrà contro la Team Rainbow Viagrande (formazione siciliana), mentre domani chiusura contro il Granda College Cuneo (in arrivo dal torneo piemontese), alle 16. In palio un posto nei concentramenti decisivi per la promozione in A/2.

C femminile. Al via la finalissima promozione. In campo le due favorite della vigilia: New Basket Ploaghe e Ferrini Quartu. Domani gara 1 della serie, sul parquet ploaghese, alle 18.30. Nella regular season la New Basket si è imposta in entrambe le gare.

Serie D. Tempo di semifinali playoff e finale playout nel secondo torneo regionale. Per quanto riguarda il discorso promozione, oggi alle 18.30 il Sennori ospita il Carbonia. Domani la seconda sfida, con il San Salvatore Selargius che attende la visita dell’Elmas, alle 20. Nella lotta per non retrocedere, invece, di fronte Azzurra e Assemini: gara 1 è domani, alle 19.30, a Oristano.

Promozione. Al sud si stanno fissando le ultime partite di recupero in vista della seconda fase, decisiva per la promozione. Al Nord, invece, è già tempo di post season, con i quarti di finale playoff. Ecco le gare di andata in programma: Gabetti Masters – 80&Co. Basket, lunedì ore 20.40; Demones Ozieri – Aurea Sassari, oggi ore 19; CMB Porto Torres – Dinamo 2000, lunedì ore 20.30; Pallacanestro Nuoro – Santa Croce Olbia, domani ore 18.30.

