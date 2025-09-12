Un nuovo calciatore argentino disputerà la stagione di Eccellenza difendendo i colori del Carbonia: il club minerario ha formalizzato l’accordo per acquisire le prestazioni del difensore centrale Hernán Zasas. Decisione lungimirante nel momento in cui nella gara di andata della Coppa Italia Carbonia Iglesias hanno riportato infortuni abbastanza importanti sia Ayrton Hundt che Fabio Mastino.

L’esperto difensore argentino, classe 1993, vanta numerose esperienze in Europa, da Cipro sino alla Spagna. Lo scorso anno ha militato nel campionato sammarinese con il club La Fiorita 1967. Il calciatore sudamericano andrà ad integrare un reparto difensivo ed è già a disposizione dell'allenatore Graziano Mannu che, nonostante la sconfitta negli ottavi di finale della Coppa Italia che ha visto premiato l'Iglesias, reputa tuttavia molto soddisfacente questo inizio di stagione del Carbonia. Ciò in attesa dell'inizio del campionato di domenica prossima con la prima trasferta dei minerari a Tortolì.

