Un cognome che ha fatto la storia del basket italiano sbarca nel campionato sardo di Serie C. Il Calasetta Basket potrà infatti contare su Matija Fucka, ala-pivot classe 2005 e figlio del leggendario Gregor, uno dei giocatori simbolo del basket Azzurro tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila.

L’“Airone di Kranj”, naturalizzato italiano, guidò la Nazionale al trionfo europeo di Parigi 1999 da MVP, e fu protagonista assoluto tra Olimpia Milano, Fortitudo Bologna e Barcellona, club con i quali vinse scudetti e trofei internazionali.

Matija, terzogenito di Gregor, ha mosso i primi passi nel Basket San Lazzaro e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del My Basket Genova in Serie C. Ora il salto in Sardegna, dove il suo arrivo porta inevitabilmente curiosità e attenzione su un torneo (al via sabato) che si prepara a vivere un’annata dal sapore speciale.

