Un figlio d'arte in Serie C: a Calasetta sbarca Matija FuckaAla-pivot classe 2005, è figlio del leggendario Gregor
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un cognome che ha fatto la storia del basket italiano sbarca nel campionato sardo di Serie C. Il Calasetta Basket potrà infatti contare su Matija Fucka, ala-pivot classe 2005 e figlio del leggendario Gregor, uno dei giocatori simbolo del basket Azzurro tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila.
L’“Airone di Kranj”, naturalizzato italiano, guidò la Nazionale al trionfo europeo di Parigi 1999 da MVP, e fu protagonista assoluto tra Olimpia Milano, Fortitudo Bologna e Barcellona, club con i quali vinse scudetti e trofei internazionali.
Matija, terzogenito di Gregor, ha mosso i primi passi nel Basket San Lazzaro e nell’ultima stagione ha indossato la maglia del My Basket Genova in Serie C. Ora il salto in Sardegna, dove il suo arrivo porta inevitabilmente curiosità e attenzione su un torneo (al via sabato) che si prepara a vivere un’annata dal sapore speciale.