Poco più di 48 ore al via del torneo di Serie D regionale di basket. Ultimi dettagli da mettere a punto anche in casa Basket Club San Sperate, che riparte con l’obiettivo di lottare per le prime posizioni.

Solita Filosofia. Nella costruzione della squadra, la società biancoverde ha lavorato sotto il segno della continuità con quanto già fatto nella scorsa stagione. Le conferme partono dalla panchina, con Jean Patrick Sorrentino nel ruolo di coach della prima squadra. Il roster sarà composto, in continuità con la filosofia seguita 12 mesi fa, da elementi nati e cresciuti a San Sperate. “L’idea di base – esordisce coach Sorrentino – in continuità con quanto fatto l’anno scorso, è portare a casa più sansperatini possibili, con il ritorno di diversi elementi”. Confermata l’ossatura che ha agguantato i playoff nella scorsa stagione, con l'unica eccezine di Felipe Brisu (fuorisede), si aggiunge al roster qualche “ritorno a casa” di qualità. “Stiamo lavorando in palestra – conferma Sorrentino – e abbiamo rinforzato la squadra rispetto alla scorsa stagione. Abbiamo preso, infatti, Angelo Borghero, Jsmael Diop, Andrea Cordeddu e potremmo contare sul recupero di Andrea Mennella, fuori lo scorso anno per infortunio”.

Obiettivi. Dopo la più che positiva scorsa stagione, partita senza obiettivi precisi, quest’anno il coach del San Sperate fissa i paletti. “L’anno scorso - prosegue Sorrentino – siamo partiti senza degli obiettivi specifici. Era una sorta di “Anno 0” e quello che volevamo era riportare la gente in palestra, ricreare il giusto entusiasmo attorno alla squadra. Quest’anno l’entusiasmo sembra essere maggiore e quello che vorremmo è fare i playoff, arrivare almeno al quinto posto, ultimo utile per la seconda fase”.

Esordio. San Sperate che giocherà la sua “prima” stagionale in trasferta, sul campo della matricola Masters Sassari, domenica alle 18. I sassaresi sono all’esordio nella categoria, ma hanno vinto, lo scorso giugno, con grande autorità il girone Nord del torneo di Promozione.

© Riproduzione riservata