E' tutto pronto per il semaforo verde dell'Island X Prix 2022, che vedrà un doppio round della serie internazionale Extreme E riservata ai Suv elettrici disputarsi nell’Area Addestrativa dell’Esercito di Capo Teulada. La gara, co-organizzata dall’Automobile Club d’Italia con la partnership della Regione Sardegna, è valida come seconda (mercoledì 6 e giovedì 7 luglio) e terza prova (sabato 9 e domenica 10) del campionato offroad riservato ai fuoristrada elettrici Odyssey21, che si è aperto a febbraio nel deserto di Neom, in Arabia Saudita.

Venti piloti, in rappresentanza di dieci team, oggi hanno affrontato le prove libera, per settare i mezzi e prendere le misure al percorso di 6,2km ideato da Extreme E e Tiziano Siviero dello staff Aci. Il navigatore due volte campione del mondo rally si è detto “Contento di queste due prove in successione, dopo la scorsa edizione abbiamo lavorato per rendere il percorso ancora più spettacolare e anche realizzato l’area pubblico: ci aspettiamo una doppia edizione 2022 molto positiva”.

Il tracciato prevede due guadi, salite, cambi di direzione e salti, un mix di velocità e tecnica, con l’aggiunta di una buona dose di polvere, che complicherà ulteriormente il compito dei piloti. Per la prima volta, il pubblico potrà assistere dal vivo all'Extreme E, in un’area ombreggiata, ventilata e panoramica, allestita con maxi schermi e servizi. L’ingresso sarà gratuito previa sottoscrizione del modulo di prenotazione presente sul sito della manifestazione fino a esaurimento posti disponibili.

Tra i protagonisti più attesi, Carlos Sainz Senior, due volte campione del mondo rally e padre del pilota Ferrari che ha appena ottenuto il primo successo in F1: “Il tracciato mi piace, è interessante, veloce e un po’ sconnesso: rispetto a quello dell’Arabia Saudita, questo si avvicina di più alla prova di un rally. Il caldo? C’è, ma in estate in Sardegna è normale sia così!”. Allo start anche il qatariota Nasser Al Attiyah, vincitore dell’ultima Dakar e in forze all’Abt Cupra: “Ho corso in Sardegna tante volte in occasione del Mondiale rally, ma è la mia prima volta qui a Teulada con l’Extreme E e sono entusiasta, non vedo l’ora di cominciare”. “L’anno scorso eravamo andati bene, peccato per il finale. In prova abbiamo avuto dei problemi con le sospensioni e girato solo per dieci minuti, però speriamo di essere competitivi anche stavolta. Sono felice di essere in Sardegna, due gare così ravvicinate sono un rischio, ma quando si è al volante non si può pensare a questo”, ha chiosato il nove volte campione del mondo Wrc Sebastien Loeb, che con la spagnola Gutiérrez forma l’equipaggio dell’X44, team del pluricampione di F1 Lewis Hamilton.

