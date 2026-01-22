Weekend di sosta forzata per la Confelici Cagliari. Dopo il netto successo ottenuto domenica scorsa al PalaPirastu contro l’Antoniana nella prima giornata di ritorno di B Interregionale, i rossoblù osservano un turno di riposo imposto dal calendario.

La squadra di coach Federico Manca tornerà in campo sabato 31 gennaio sul parquet di Benevento per una sfida delicata contro una diretta concorrente. I campani occupano infatti il quinto posto con 16 punti: un eventuale successo permetterebbe dunque all’Esperia di sorpassare in classifica.

Le due settimane di lavoro a disposizione consentiranno allo staff tecnico di recuperare gli acciaccati e di proseguire nel percorso di reinserimento del play argentino Marco Giordano, tornato a referto domenica scorsa dopo un lungo stop, pur senza scendere in campo.

Scenderà regolarmente in campo, invece, la Klass Sennori, impegnata domenica alle 15 al PalaMura di Porto Torres contro il Nuovo Basket Aquilano. I romangini, ultimi in classifica con 4 punti, vanno a caccia di un successo prezioso per tenere vive le speranze salvezza. La gara si presenta complicata: gli abruzzesi, in corsa per i playoff, vantano un bilancio in perfetta parità (7 vittorie e 7 sconfitte) e occupano il nono posto, appaiati proprio all’Esperia. Sennori proverà a fare leva sul fattore campo e sull’energia portata dal recente cambio in panchina, con Fabrizio Longano subentrato a Gabriele Piras e al debutto la scorsa settimana nella sfortunata trasferta di Marigliano.

