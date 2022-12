Stanca per la trasferta inglese di EuroCup e forse appagata inconsciamente dalla conquista dei play-in nella competizione europea, Sassari cade malamente sul campo della Virtus Bologna: 88-52. Non inganni il fatto che sino a prima del match le due squadre erano appaiate al secondo posto, perché la differenza tecnica e fisica con un team da Eurolega è importante.

La formazione di Restivo è riuscita a reggere per 7 minuti (12-10) poi ha preso un break di 9-1 che ha indirizzato la partita. Parziale che nel secondo quarto si è allungato ancora: 31-11 con le biancoblù rimaste a secco per cinque minuti e mezzo. Solo Thomas con 9 punti è stata in grado di trovare varchi contro l'eccellente difesa bolognese. Troppo poco: 45-22 al riposo.

Nel terzo quarto, ancora un black out e -34 al 25'. Partita finita con largo anticipo. La Dinamo l'ha utilizzata come la Virtus per allenarsi.

I tabellini

Virtus Bologna: Pasa 8, Zandalasini 14, Parker 18, Laksa 4, Cinili 4, Del Pero 7, Rupert ne, Barberis 9, Andrè 15, Orsili 9. All. Ticchi.

Sassari: Carangelo 11, Gustavsson 4, Makurat 1, Thomas 11, Holmes 18, Toffolo, Mazza, Arioli ne, Fara ne, Ciavarella 7. All. Restivo.

© Riproduzione riservata