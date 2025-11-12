Aperte le iscrizioni al Trofeo di Pickleball di Selargius.

La manifestazione è organizzata dalla ASD Nuova Alleanza di Selargius e dal Comitato Regionale della FIBa e si disputerà il14 dicembre presso la palestra di via delle Begonie, dalle ore 9.

Possono partecipare gli atleti e le atlete che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età, in possesso di certificato medico attestante l'idoneità alla pratica sportiva non agonistica (ancora meglio se pratica sportiva agonistica) in corso di validità e che siano tesserati per una ASD di Badminton (necessario ai fini assicurativi).

Chi desiderasse iscriversi e tesserarsi può inviare entro il 7 dicembre 2025 alla ASD nuova alleanza Selargius all'indirizzo mail: nuova.alleanza.selargius@gmail.com la seguente documentazione: la Copia certificato medico attestante idoneità sportiva; la copia carta identità e la copia codice fiscale fronte retro.

La formula delle gare sarà stabilità in base al numero degli iscritti.

La società organizzatrice metterà a disposizione racchette e palline da gara per i partecipanti che ne fossero sprovvisti.

Previste la Categoria unica per quanto riguarda età. l' individuale Maschile e Femminile, il Doppio Femminile e il Doppio misto.

Il presidente del Comitato regionale del Badminton Andrea Delpin parla di «una disciplina in forte ascesa in Sardegna col Marabadminton al vertice addirittura a livello nazionale ed europeo e con vivai in continua crescita in diverse parti dell'isola».

