Una vittoria per l'Under17 e tre sconfitte (Under15, Femminile e Under19) per le Rappresentative regionali del Comitato regionale Sardegna nella prima giornata giocata contro la Lombardia per il Torneo delle Regioni di calcio a 5, iniziato oggi in Romagna.

L'Under 15 è stata battuta per 3-0, la squadra femminile è stata piegata per 1-0. L'Under 19 ha perso per 2-0. A vincere è stata soltanto la rappresentativa maschile Under 17 che ha inflitto alla Lombardia un pesante 8-2.

Domani si riposa per i funerali del papa. Si riprede domenica che la Sardegna che affronterà le rappresentative laziali.

